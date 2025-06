Italia Under 17, chi sono i giocatori che hanno vinto l’Europeo

11 giocatori. 11 eroi. Ragazzi, ragazzini. Sul tetto d’Europa. L’Italia ha vinto l’Europeo Under 17 grazie a una finale letteralmente dominata contro il Portogallo: 3-0 finale in una partita mai in discussione, doppietta del milanista Camarda che chiude il torneo con quattro gol considerando anche quelli a Svezia e Slovacchia nella fase a gironi.

I PROTAGONISTI DI EURO U17 - È lui l’uomo-copertina della nazionale di Massimiliano Favo, ma ci sono tanti altri giocatori che si sono messi in vetrina in un torneo che l’Italia ha vinto subendo solo due gol (da Svezia e Inghilterra): Cama a sinistra è stato un treno, Liberali ai quarti con l’Inghilterra ha fatto un gol da vedere e rivedere in loop, il portiere del Bologna Pessina ha chiuso la porta a doppia mandata.

