James versione 2014, Luis Diaz e non solo: chi sono i giocatori della Colombia che proveranno a fermare l'Argentina

Sono passati più di vent'anni dall'ultimo titolo internazionale della Colombia, anche allora una Copa America, quella disputata in casa nel 2001 e decisa dalla rete di Ivan Cordoba al Messico. Un'edizione che faceva seguito ad un ventennio nero per il pallone nel paese dei Narcos, macchiato dagli omicidi dell'arbitro Alvaro Ortega nel 1989 e del difensore Andrès Escobar (autore dell'autogol che costò l'eliminazione dai Mondiali in USA) nel 1994.

E proprio in USA, quasi come se il cerchio si chiudesse, il movimento colombiano può tornare sul tetto del calcio americano. C'è però da battere l'Argentina, che da tre anni a questa parte fa incetta di tutti i trofei a disposizione: Copa America 2021, Mondiale 2022, adesso finale di Copa America 2024, centrata subendo appena un gol dall'Ecuador a tempo scaduto nei quarti di finale. L'Albiceleste la conosciamo tutti, a partire dagli "italiani" Lautaro Martinez e Nico Gonzalez (più Martinez Quarta che però difficilmente viene impegnato) arrivando alle stelle Messi e Di Maria, col Fideo all'ultima grande competizione con la Nazionale. Concentriamoci invece sui Cafeteros.

DOVE VEDERE ARGENTINA-COLOMBIA IN TV E STREAMING