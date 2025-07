Federico Albrizio 13 lug 2025 , 10:50 Ultimi aggiornamenti: 13 lug 2025, 10:51

Jashari vuole solo il Milan: no a West Ham e Nottingham Forest, forte pressing sul Bruges

Il centrocampista svizzero ha in testa solo i rossoneri e forza la mano con il Bruges: rifiuta la Premier League ed è pronto a non scendere in campo con i belgi

