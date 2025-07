Joao Felix e il futuro dopo il Milan: "Vedo bene un ritorno al Benfica"

L'avventura al Milan non è andata bene, ora Joao Felix non ha dubbi su quale possa essere il posto giusto per ripartire: "Sento il bisogno di tornare a casa"

Il Milan è ormai solo un ricordo per Joao Felix, tornato al Chelsea alla scadenza del prestito. Tre goal in 21 presenze complessive per il portoghese, una parentesi non entusiasmante in Italia per il classe 1999 tornato a Londra ma non per restare.

I Blues, che nel 2024 avevano investito 52 milioni di euro per acquistare il suo cartellino, non lo considerano parte del nuovo progetto e dunque si cerca una nuova sistemazione per Joao Felix che ha già un'idea o almeno una speranza, come confessato a CMTV: tornare al Benfica, il club che lo ha lanciato nel grande calcio e che nel 2019 lo ha ceduto all'Atletico Madrid per oltre 127 milioni di euro.