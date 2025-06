Digao, Antonio Donnarumma e... Jordan Zirkzee? Quando al Milan arrivano anche i fratelli

Non c'è da stupirsi poi così tanto: capita, è capitato e ricapiterà che il trasferimento di un calciatore muova anche i componenti della famiglia, ultimo il caso di Douglas Luiz con la compagna Alisha Lehmann alla Juventus. Stessa cosa potrebbe succedere a Joshua eJordan Zirkzee, con quest'ultimo che potrebbe essere la pedina vincente per convincere l'agente Kia Joorabchian a venire incontro al Milan desideroso di aggiungere l'attaccante olandese del Bologna alla propria rosa. Del resto, il Diavolo ha già una certa familiarità con le operazioni che coinvolgono, subito o in un secondo momento, i fratelli dei diretti interessati.

Ma andiamo con ordine e vediamo intanto il profilo di Jordan Zirkzee, per poi concentrarci sui due illustri precedenti sulla sponda rossonera del Naviglio.