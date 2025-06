Juventus, senti Adeyemi: 'Felice a Dortmund, ma non ci sono garanzie'

La rivoluzione di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta in casa Juventus continua senza sosta e dopo gli acquisti Douglas Luiz, Di Gregorio e Thuram continua senza sosta il lavoro in chiave mercato per rinforzare ulteriormente l'organico con almeno altri 3 colpi già individuati. In mezzo al campo la proprietà è Teun Koopmeiners dell'Atalanta, in difesa si spinge per Jean Clair Todibo dal Nizza e loro due sono considerati dall'allenatore italo-brasiliano come due colpi imprescindibili. C'è però un altro settore del campo dove il club bianconero sta spingendo per trovare almeno un rinforzo ed è quello degli esterni d'attacco. Un reparto in cui l'ultima idea è rappresentata da Karim Adeyemi.