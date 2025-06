Juventus, è la settimana di Giuntoli: obiettivo 80 milioni dalle cessioni

"Vorremmo puntellare la squadra con tre colpi, e quindi ancora un altro giocatore per reparto". Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, è stato chiarissimo soltanto qualche giorno fa quando, a margine della presentazione alla stampa del neo-allenatore Thiago Motta, ha presentato le prossime mosse mercato della società. Un centrale, un centrocampista e un attaccante, perlopiù eseterno. Queste sono le tre priorità bianconere che però, per poter essere soddisfatte, hanno prima bisogno di almeno tre, possibilmente più, cessioni importanti che finanzino i futuri esborsi. E quindi in quella conferenza stampa la frase chiave passa ad essere un'altra, ovvero: "Nessuno è fuori rosa, ma il mercato è ancora aperto e le considerazioni sui singoli le faremo alla fine"