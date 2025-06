Juventus, ecco Cabal: visite mediche e firma, tutti i dettagli economici

La Juventus ha il suo nuovo rinforzo difensivo. Si tratta di Juan David Cabal, colombiano classe 2000 che arriva dal Verona e che è stato soffiato in una battaglia a suon di rilanci all'Inter. Il centrale e all'occorrenza terzino è già arrivato a Torino e oggi in casa bianconera è ufficialmente il Cabal-day con visite mediche e firme che sono in programma nella mattinata e che sono propedeutiche alla firma finale.