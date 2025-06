Juventus senza il vice Vlahovic: le soluzioni di Thiago Motta e cosa può succedere a gennaio

Analizzato in tutte le sue sfaccettature il problema relativo al complicato rapporto con il gol di Dusan Vlahovic nelle ultime settimane, la Juventus non può sottrarsi neanche alla questione che ne consegue direttamente: e se il serbo non si riprendesse? Contro il Napoli, Thiago Motta ha inserito Weah in una posizione non sua, dato che l'altro attaccante in rosa, Arkadiusz Milik, non è disponibile a causa dell'infortunio che gli ha impedito di partecipare a Euro 2024 (al menisco mediale del ginocchio sinistro).

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui