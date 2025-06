Juventus: 12 giorni per 3 colpi e 6 cessioni. Da Koopmeiners a Chiesa, il punto caso per caso

"Il mercato? Sono tranquillo, stiamo lavorando bene e al massimo per costruire una squadra competitiva". Aspettando e guardando al match di esordio della sua Juventus in questa Serie A 2024/25 in cui tutte le big hanno faticato, Thiago Motta ha scelto di glissare, o non rispondere se piace di più, su quella che per molti tifosi bianconeri era ed è la domanda più importante. Sì perché il tempo inizia a stringere e a 12 giorni dalla fine del mercato sono ancora tantissime le operazioni che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è chiamato a risolvere e definire. No, non solo in entrata, dove ovviamente restano tre i ruoli dove c'è necessità e urgenza di intervenire con nomi già pronti e chiacchierati, Teun Koopmeiners su tutti. La squadra mercato è infatti chiamata ad operare anche e soprattutto in uscita, dove oltre al caso Federico Chiesa (qui sì Thiago Motta si è espsosto) ci sono altri 5 "esuberi" da piazzare. 9 casi, ognungo con una storia a sé, analizziamoli tutti.