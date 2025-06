Matias Soulé vuole solo la Roma ed è scontro con la Juventus: "O accetti la Premier League o torni in Next Gen".

Prosegue il braccio di ferro per il futuro del fantasista argentino, tornato in bianconero dopo la positiva esperienza in prestito al Frosinone ma non per restare. Il classe 2003 è in uscita dalla Juve e su di lui è piombata la Roma di De Rossi, che ha già incassato il sì del giocatore ma non ha trovato l'intesa con la società torinese.

C'è anche il Leicester, più vicino alle richieste economiche della Vecchia Signora, ma Soulé non gradisce la destinazione ed è stato chiaro nella sua ferma volontà di trasferirsi nella Capitale. Concetto ribadito anche in un duro faccia a faccia con Cristiano Giuntoli e la dirigenza bianconera.