Juventus, accordo totale per Jonathan David: affare in chiusura

Contatti decisivi nella notte: l'attaccante canadese è atteso in Italia per le visite mediche con i bianconeri e la firma sul contratto

La Juventus ha chiuso la trattativa per Jonathan David. Lo riporta Fabrizio Romano, secondo il quale le parti hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento dell'attaccante canadese in bianconero. Scatto decisivo nella notte, durante la quale i dirigenti sono rimasti in contatto con l'entourage del giocatore per sistemare gli ultimi dettagli dell'operazione. Nelle prossime ore David è atteso in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. E' il primo acquisto dei bianconeri dopo il riscatto di Kelly dal Newcastle.