Sulle pagine in edicola oggi di Tuttosport è stata rilasciata una lunga intervista a Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus. Vari i temi trattati dal dirigente bianconero che ha fornito alcune dichiarazioni interessanti, in attesa dell’esordio stagionale ufficiale per la prima partita di campionato della Vecchia Signora, lunedì sera – alle 20.45 – in casa contro il Como.