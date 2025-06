Juventus, Allegri contro Giuntoli: ecco i 5 motivi del rancore dell'allenatore

Al di là della smentita durante le interviste post partita, i gesti di Massimiliano Allegri nei confronti di Cristiano Giuntoli durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia sono sembrati a molti osservatori un segnale chiaro del fatto che fra l'allenatore (uscente) della Juventus e il direttore dell'area sportiva non corra buon sangue. E non da ieri ovviamente, non dalla giornata in cui i bianconeri hanno battuto l'Atalanta all'Olimpico di Roma cucendosi sulle maglie la 15esima coccarda tricolore della loro storia.

Da tempo, addirittura da mesi, Allegri si sente un separato in casa alla Juventus e, in particolare a Giuntoli, imputa una serie di azioni e comportamenti che, secondo l'Allegri pensiero, avrebbero condizionato negativamente il lavoro del tecnico e, di conseguenza, anche il rendimento della squadra. In sintesi, abbiamo suddiviso i capi d'accusa di Allegri a Giuntoli in cinque punti.