Juventus, amichevoli finite male: il gioco ancora non c'è, la rosa è corta. Serve una svolta decisa sul mercato

Con la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid a Goteborg, si è concluso il pre-campionato della Juventus, con un bilancio di due sconfitte (oltre al ko con il Colchoneros c'è il 3-0 incassato dal Norimberga), un pareggio (2-2 con il Brest) e una vittoria (nel test in famiglia con la Juventus Next Gen). In totale, 7 reti subite e 6 segnate. Quella che fra poco più di una settimana debutterà in campionato è una Juventus con il cantiere aperto e con un cartello bello grande sul quale si legge, a caratteri cubitali: 'lavori in corso'. La Juventus di Max Allegri era brutta e difensivista, ma quella era la sua fisionomia, ben definita e ben riconosciuta. Della Juventus di Thiago Motta invece per ora non si vede alcuna fisionomia, se non qualche sprazzo, qualche idea, qualche spunto su cui, appunto, è necessario lavorare tanto.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui