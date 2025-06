Juventus, Yildiz è un rebus: due dati certificano il problema, il ruolo che Allegri non voleva dargli

Il secondo pareggio consecutivo per 0-0 della Juventus, e in particolare il bruttissimo pari ottenuto in trasferta al Castellani contro l'Empoli hanno fatto riemergere fra i tifosi bianconeri vecchie preoccupazioni e soprattutto vecchi fantasmi che, con l'arrivo di Thiago Motta in panchina al posto del criticatissimo Massimiliano Allegri, sembravano un lontano ricordo soprattutto con lo scopiettante inizio di stagione messo in campo contro Como e Verona. Il mercato ha sicuramente cambiato gerarchie e lavoro all'interno del gruppo, facendo emergere delle difficoltà che sabato alle 18 sono diventate palesi. E sì, Dusan Vlahovic (LEGGI QUI) e la convivenza fra Douglias Luiz e Koopmeiners (LEGGI QUI) sono temi centrali ma c'è un altro giocatore che in queste due gare è apparso lontano parente di quello visto nelle prime due gare: Kenan Yildiz.