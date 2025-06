Juventus, Arthur è l'ultimo superstite del listone di Giuntoli: la situazione

All'inizio della sessione estiva di calciomercato, la lista dei calciatori che non rientravano più nei piani della Juventus era lunga, e a un certo punto del mercato, da metà agosto in poi, il ds Cristiano Giuntoli ha dovuto affrontare un vero e proprio tour de force per completare il mercato in uscita dei bianconeri. Operazione che, alla fine, è riuscita quasi del tutto: ultimata la cessione di Filip Kostic al Fenerbahce, della numerosa lista di esuberi alla Continassa resta solo Arthur.

Non è ancora certa la permanenza di Arthur alla Juventus, perché il mercato in alcuni paesi è ancora aperto (in Turchia ad esempio chiude venerdì 13), ma è chiaro che più passano i giorni e minori sono le chance di riuscire a trovare una destinazione per il centrocampista brasiliano, il cui contratto con i bianconeri è in scadenza nel 2026 e che è stato anche inserito dalla Juventus nella lista per Champions League. Ecco i tre scenari possibili per il futuro del giocatore nei prossimi mesi, come riferisce IlBianconero.com.