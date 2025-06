Juventus, boom di abbonamenti e pacchetti Champions. +10%, i tifosi credono in Giuntoli-Thiago Motta

La Juventus 2024/25 ha già iniziato ad essere e soprattutto sarà completamente diversa da quella vista non solo nell'ultimo anno, ma anche in quelli precedenti. Cristiano Giuntoli, fin dal giorno in cui ha scelto ed è riuscito ad assicurarsi Thiago Motta come nuovo allenatore, ha avviato un'autentica rivoluzione tecnico-tattica che ha stravolto l'immaginario della società anche all'interno della propria tifoseria. E la pomposa campagna acquisti sta portando ad una risposta clamorosa della tifoseria anche per quello che riguarda la presenza allo stadio.