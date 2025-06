Juventus, Bremer ko: tutte le soluzioni di Thiago Motta per sostituirlo, con una sorpresa

L'infortunio occorso a Gleison Bremer (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro) è una brutta tegola per la Juventus di Thiago Motta, che ora deve correre ai ripari per sostituire il difensore centrale brasiliano da qui al suo rientro in campo. Non sarà facile, perché fino al 6° minuto di RB Lipsia-Juventus Bremer era stato l'unico giocatore sempre presente in campo in questo avvio di stagione, di fatto insostituibile.

