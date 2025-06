Juventus-Brest 2-2, top&flop: Douglas Luiz è di un livello differente. Yildiz e Cabal da rivedere

L'ha ribaltata nei fatti Danilo, ma nelle idee è stato tutto Douglas Luiz. E' una Juventus diversa, quella che batte il Brest a Pescara - 2-2, reti di Vlahovic e Danilo in risposta a Camara, quindi Camblan -, e lo è sia rispetto a quanto visto a Norimberga, sia nelle idee e nelle opere, nelle intenzioni e nelle ambizioni.

Insomma: si vede la mano di Thiago Motta. E il lavoro di Colinet dal punto di vista atletico, che resta il più grosso switch appurato all'Adriatico. Stavolta le gambe non sono pesanti e anzi a tratti viaggiano veloci, con la qualità nella ripresa che gioca sulla stanchezza del Brest. L'insegna dei "lavori in corso" resta ben in evidenza, a dimostrarlo sono i gol subiti nella ripresa. I meccanismi difensivi sono da oliare e ci sarà tempo anche per questo.

