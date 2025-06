Juventus-Brest: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Sabato 3 agosto la Juventus sarà di scena allo Stadio Adriatico di Pescara per affrontare il Brest in amichevole. Il club bianconero sfiderà la formazione francese in occasione della seconda amichevole dell'estate bianconera: dopo il pesante ko contro il Norimberga, la squadra di Thiago Motta sbarca in Abruzzo per disputare un incontro contro la rivelazione dell'ultima Ligue 1 che, il prossimo anno, disputerà la Champions League. Anche il secondo match dei bianconeri verrà trasmesso in diretta tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione