Juventus: Calafiori rimpianto, ma la difesa non è un'urgenza come esterni e centrocampo. Chi parte e chi arriva

Il centrocampo e poi le fasce. Sono questi gli step di mercato della Juventus. Cristiano Giuntoli ha perseguito per primo l'obiettivo più urgente, quello di rifare il centrocampo. Dopo l'epopea targata Pirlo-Pogba-Vidal-Marchisio, e poi Pjanic-Khedira-Matuidi, il settore mediano dei bianconeri ha subito nel corso degli anni uno svilimento che è stato fra le principali cause degli ormai quattro anni senza scudetti. E quindi via libera agli acquisti, con una sinergia di idee e programmi fra Giuntoli e Thiago Motta: prima Douglas Luiz, poi Khephren Thuram e ora l'affondo per Teun Koopmeiners.

RIMPIANTO CALAFIORI - Nel frattempo la Juventus sta cambiando portiere, passando da Wojciech Szczesny a Michele Di Gregorio, e, per la difesa, ha dovuto rinunciare all'obiettivo Riccardo Calafiori, un po' per questioni ambientali (dopo Motta, Bologna non poteva sopportare un altro passaggio illustre alla Juve) e soprattutto per questioni di soldi. Come auspicato da Fenucci, Di Vaio e Sartori, gli Europei hanno fatto lievitare il prezzo di Calafiori, portando la base d'asta a 50 milioni, una cifra di fronte alla quale la Juventus, a meno di clamorose sorprese, si deve arrendere. Solo il tempo e il campo, nei prossimi anni, diranno se sarà un grande o un piccolo rimpianto.

ORA GLI ESTERNI - Sistemato il centrocampo, e 'accontentandosi' di una difesa che comunque è stata la seconda migliore in Italia nell'ultimo campionato, il mirino di Giuntoli si sposterà poi sull'altra grande emergenza bianconera, quella degli esterni. Detto che la situazione dei 'terzini' è quella più preoccupante, e qui trovate un punto, oggi analizziamo il panorama degli esterni di centrocampo e d'attacco, fra giocatori in rosa e obiettivi.

