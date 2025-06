Juventus, Calafiori si complica: Giuntoli studia le alternative, c'è un piano preciso

Questione di incastri, di alternative, di occasioni. Che la Juventus voglia Ricardo Calafiori non è assolutamente una novità, ma la volontà della società bianconera è entrata in diretta collisione con le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, che ha illustrato il futuro del centrale della Nazionale Italiana: "Riccardo Calafiori lo abbiamo preso 12 mesi fa, per cui vediamo cosa succederà nel mercato ma nella nostra testa c’è la volontà di tenerlo. Proveremo a tenerlo, ma se arriveranno offerte importanti dovremo tenerle in considerazione. Non credo andrà alla Juventus, probabilmente andrà in un mercato diverso". Parole che complicano i piani della dirigenza della Vecchia Signora.

MERCATO DIVERSO – Chiaro come, in casa Bologna, ogni offerta importante (base d’asta pari a 50 milioni di euro, visto e considerando che il Basilea detiene il 50% di clausola sulla rivendita del giocatore) verrà presa in considerazione. Tuttavia, da queste ultime parole, emerge una chiara volontà di non cedere il proprio gioiello in Serie A, specialmente a una diretta concorrente come la Juventus. Calafiori, anche grazie alla stagione vissuta in Emilia-Romagna e agli ottimi Europei disputati con la maglia dell’Italia, ha mercato anche in Premier League e la concorrenza di top club come Liverpool, Arsenal e Manchester United non fa altro che rendere sempre più complesso un possibile arrivo dell’ex Roma alla Continassa. Nessuna sorpresa in casa Juve, ma Cristiano Giuntoli, capo dell’area sportiva del club torinese, è già all’opera per sondare e studiare tutti le possibili alternative.