Perché al Real Madrid piace Cambiaso e perché non è il momento di cederlo per la Juventus

Il Real Madrid su Andrea Cambiaso: accostamento di Tuttosport che ha animato il weekend di mercato in assenza del campionato e tra una partita della Nazionale e l'altra. L'esterno bianconero e azzurro è andato a segno nel 2-2 tra Italia e Belgio e ha acceso i riflettori su di sé, confermando il suo status di top in Serie A nel ruolo. Di più: quello delle Merengues non è il primo interessamento che è arrivato sulla scrivania di Giuntoli, e al momento nemmeno il più serio: in estate l'Aston Villa aveva avanzato l'idea di mettere sul piatto 35 milioni di euro, ma da parte di Giuntoli è arrivato un no deciso come risposta. E anche il giocatore, non ha intenzione di lasciare Torino: "La Juventus è il mio Real" ha assicurato in un'intervista al Corriere dello Sport.

