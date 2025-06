Juventus, c'è un attacco da rifare: cosa succede in estate con Vlahovic, Kolo Muani, Yildiz e Nico Gonzalez

L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare!

Questo l'aveva detto il grande Gino Bartali, ma potrebbe essere attribuito ai vertici della Juventus nel momento in cui hanno deciso di esonerare Thiago Motta per affidarsi a Igor Tudor in questo finale di stagione. Chiaramente, il tecnico croato non ribalterà la rosa come un calzino, ma la sua nomina porterà inevitabilmente a dei cambiamenti, sia sul breve, sia sul lungo termine. Anche perché lo stesso Tudor ha firmato fino alla fine del 2024/25, con la discussione di un nuovo accordo che rimane una possibilità e non un obbligo. Non semplice, dunque, capire come si formerà la rosa bianconera 2025/26, specialmente per quel che riguarda il reparto offensivo, nel quale ci sono diversi casi da dirimere entro i prossimi tre mesi.