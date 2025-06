Juventus, c'è una squadra in vendita: 11 giocatori da cedere, la lista

Porte girevoli alla Juventus. C'è un'intera formazione in uscita dopo i primi giorni di lavoro alla Continassa agli ordini di Thiago Motta: da loro arriverà il tesoretto di cui Cristiano Giuntoli godrà per gli ultimi colpi. I primi tre sono stati annunciati (Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram), i prossimi sono in canna.

CIFRE - I sogni sono Todibo, Sancho e Koopmeiners, ma prima sarà necessario cedere: l'obiettivo è arrivare alla tripla cifra di ricavi da poter reinvestire. Per ottenerla, il club è disposto a cedere almeno 11 giocatori e, alcune di queste, potrebbero anche essere cessioni sanguinose vista la stima che il nuovo allenatore gode di alcuni dei giocatori in vendita (citofonare Soulé). Il mercato però chiama e per i nuovi acquisti vale la pena anche fare qualche sacrificio.