Juventus, che fine ha fatto Arthur: dove e quando si allena, cosa accadrà a gennaio

Il brasiliano Arthur è l'unico calciatore in uscita dalla Juventus che non era riuscito a trovare una nuova sistemazione durante l'ultimo mercato estivo. Il classe 1996 nel corso dell'ultimo mercato era sembrato vicino a un trasferimento al Napoli, ma le trattative non erano mai decollate, lasciando il centrocampista senza una nuova squadra. Attualmente, Arthur è escluso dalla rosa bianconera e continua ad allenarsi a Torino, in attesa di opportunità future e della riapertura del mercato. Con il mercato di gennaio che si avvicina, l'ex giocatore di Gremio, Barcellona, Liverpool e Fiorentina spera quindi di ricevere offerte che gli permettano di tornare in campo e di rilanciarsi in un club che gli consenta di giocare con continuità.