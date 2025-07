Juventus: chi è Jonathan Clauss, l'idea per il dopo Weah che piace a Tudor

La Juventus cerca un esterno destro per sostituire il partente Weah: fra gli obiettivi c'è anche il francese Jonathan Clauss

Con Timothy Weah in partenza, la Juventus è alla ricerca di un altro laterale destro, in grado di giocare sia come esterno basso che a tutta fascia. Per raggiungere questo obiettivo, Damien Comolli, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha effettuato un sondaggio per l’ex Marsiglia Jonathan Clauss, che dal 2022 è entrato nel giro della nazionale del ct Didier Deschamps. Il francese ha il vantaggio di poter essere acquistato ad un prezzo molto accessibile, ovvero tra i 7 e i 10 milioni con i bonus. Comolli si muove e ci pensa. Ma chi è la nuova idea per la fascia destra?