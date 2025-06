Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda titolare è la scelta a sorpresa, dettata in parte dalla necessità, di Thiago Motta per l'esordio stagionale della Juventus contro il Como all'Allianz Stadium.

L'allenatore bianconero sorprende tutti, puntando sin nell'immediato sul giovane esterno belga classe 2004, che si è messo in luce durante il ritiro estivo a Herzogenaurach e nelle prime amichevoli della stagione, specialmente contro il Brest. Mbangula è partito sulla sinistra nel modulo scelto dal tecnico italo brasiliano, avendo la libertà di puntare l'area e sfruttare le sue ottime doti tecniche e fisiche.

Una scelta che ha fatto vedere immediatamente i suoi frutti, visto che il classe 2004 ha portato in vantaggio i bianconeri: la sua prima rete in Serie A è arrivata partendo proprio dalla sinistra, convergendo verso il centro e scaricando un destro preciso e diretto verso l'angolino basso, sul quale Reina non è potuto arrivare. Un esordio da sogno, con la ciliegina sulla torta dell'assist del 3-0 per Cambiaso.

Ma scopriamo chi è Samuel Mbangula.