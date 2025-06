Juventus, Chiesa è tornato e ora? Rimandato l'incontro con Motta, obiettivo evitare l'addio a zero all'Inter

Una sorpresa annunciata ma che comunque fa sempre discutere. Federico Chiesa è tornato a disposizione della Juventus e oggi si è presentato alla Continassa per sottoporsi al JMedical agli esami di idoneità sportiva per l'inizio della nuova stagione. E anche questa è in realtà una notizia perché il futuro dell'esterno italiano resta un rebus difficilissimo da sbrgoliare sia per il club bianconero che per lo stesso giocatore che da tempo sta rimandando ogni discorso al mittente. Eppure la linea è tracciata: e siamo al momento del dentro o fuori.