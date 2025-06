Juventus, Chiesa e Vlahovic all'atto finale fra Europei e mercato. I contratti e le offerte: uno dei due sarà ceduto

La Juventus osserva l'Europeo di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic e riflette. Entrambi hanno situazioni contrattuali delicate e trattative per gli (eventuali) rinnovi ferme al palo, e tutti e due, dopo una stagione in maglia bianconera vissuta fra alti e bassi, sono finiti nel mirino della critica dopo le prime due giornate della fase a gironi di Euro 2024. Chiesa ha giocato un'ottima partita all'esordio contro l'Albania - incontenibile, ha sfornato dribbling e assist, gli è mancato solo il gol -, ma poi ha toppato clamorosamente il match con la Spagna, risultando fra i peggiori in campo. Vlahovic ha fatto ancora peggio: così così contro l'Inghilterra all'esordio e poi totalmente negativo contro la Slovenia nella seconda partita, finendo per essere sostituito per scelta tecnica.

Per entrambi, sta per arrivare l'ora della verità, sia nelle rispettive nazionali che con la Juventus: lunedì sera Chiesa con tutta probabilità partirà titolare nel match decisivo che l'Italia disputerà contro la Croazia, mentre martedì, giorno di Danimarca-Serbia, Vlahovic potrebbe iniziare addirittura dalla panchina il match, altrettanto decisivo.

E poi, a Europei finiti, si arriverà al dunque con la Juventus, con la situazione di Chiesa potenzialmente più esplosiva (essendo in scadenza nel 2025), ma con quella di Vlahovic (scadenza nel 2026) da attenzionare con altrettanta cura.

Difficile, quasi impossibile, che la Juventus si possa privare di entrambi, ma che uno dei due possa essere ceduto è molto probabile. Chi sarà?