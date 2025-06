Juventus, Nico Gonzalez: quante volte si è infortunato da quando è in Italia, quando torna e perché serve a Motta

Nico Gonzalez fino a questo momento è una delle note dolenti della stagione della Juventus. Arrivato in bianconero dalla Fiorentina durante l'ultima sessione di mercato, a fronte di un esborso complessivo di 33 milioni più bonus (dai 3 ai 5 milioni), il classe 1998 argentino era uno degli uomini chiamati a dare qualità e varietà di soluzioni all'attacco della squadra di Thiago Motta. Speranze che finora sono andate deluse a causa dei problemi fisici, che hanno consentito alla Juventus di vedere in campo Nico Gonzalez solo in 6 occasioni, con un totale di 307 minuti, una rete realizzata, in Champions League contro il PSV Eindhoven, e un assist.