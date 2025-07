Juventus-Conceicao, la clausola può salire a 45 milioni: la deadline e la scelta tattica con Sancho

La Juventus continua a ragionare sul futuro di Francisco Conceicao il cui prestito dal Porto è ufficialmente terminato con la fine del Mondiale per Club. La clausola può salire fino a 45 milioni, ma c'è un intreccio con Sancho

Il primo vero grande colpo di mercato della Juventus è ufficialmente stato chiuso. Jonathan David è il nuovo centravanti del club bianconero che con il suo acquisto ha perlomeno sistemato l'urgenza più importante presente in rosa. Al netto del futuro di Vlahovic e Kolo Muani, Tudor ha già a disposizione un 9 di grande affidamento. Ora per il direttore generale Damien Comolli parte una nuova fase del calciomercato con delle decisioni importanti, e conseguenti trattative, da portare a termine anche in tempi tutt'altro che lunghi. Una delle più importanti, detto del già citato centravanti francese, è quella che porta a Francisco Conceicao il cui presente a Torino è già terminato con la fine del Mondiale per Club e per cui ora si dovrà trattare con il Portofra clausola variabile e l'intreccio con Jadon Sancho.