Juventus, contatti per Cancelo: le tempistiche e cosa serve per il ritorno

Prima l'Inter, poi la Juve, poi... chi lo sa. L'esperienza in Italia del laterale portoghese Joao Cancelo, protagonista con la nazionale lusitana fino ai quarti di finale degli Europei, potrebbe non fermarsi alle due parentesi tra Milano e Torino. Per il momento, il suo prestito al Barcellona è terminato e formalmente parliamo di un giocatore del Manchester City. Ma la scintilla con Guardiola non è mai scoccata del tutto e non ci sarebbe da sorprendersi se in estate la maglia di Cancelo cambiasse ancora.

CONTATTI JUVE - Questo è il momento di guardarsi intorno, vagliare ipotesi, formulare proposte esplorative. E in questo senso, di contatti con la Juventus per un eventuale ritorno ce ne sono stati. Ma il club del CFO Giuntoli ha sul mercato delle priorità che vanno rispettate, anche dopo aver accolto Douglas Luiz prima, Di Gregorio poi e Khéphren Thuram in terzo luogo.

PRIMA KOOP - Il focus della Vecchia Signora è marcatamente sul centrocampo: salutato Rabiot per fine contratto, si spinge per il colpo Koopmeiners, che può essere agevolato da qualche uscita, come quelle dei sette profili che non servono a Thiago Motta: Szczesny, Rugani, De Sciglio, McKennie, Milik, Chiesa, Kostic (QUI l'argomento trattato ampiamente)

NON ANCORA - Con tutte le caselle al loro posto, Cancelo può diventare una pista credibile per la Juventus. Ma per il momento non ci sono le disponibilità per il costo del cartellino né per la cifra dell'ingaggio, che in Catalogna ammontava a 6 milioni. Servirà aspettare su questo fronte.