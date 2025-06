Juventus, cosa succede a Gatti: da capitano a riserva, la strattonata e la spiegazione di Motta, il rinnovo

C'è un volto non felicissimo nella Juventus che pareggia per 4-4 in rimonta sul campo dell'Inter: è quello di Federico Gatti. Titolarissimo e addirittura capitano nella prima parte della stagione, e adesso in panchina e senza più la fascia (anche nell'ultima uscita da titolare, con la Lazio). Le ultime partite il centrale della Juve sembra averle vissute male, come racconta anche Tuttosport: contro la Lazio parte dal 1°, ma Thiago Motta affida la fascia di capitano ad Andrea Cambiaso. Sempre in quella partita, Gatti viene sostituto al 72°, per far posto a Danilo. Nell'impegno successivo, contro lo Stoccarda, Gatti resta sempre seduto in panchina, e non viene preso in considerazione nemmeno nei minuti finali, quando il forcing dei tedeschi porta al gol di Touré, dopo che Motta fa entrare Rouhi come rinforzo per la difesa, senza prendere in considerazione Gatti.