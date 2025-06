Juventus, da Thuram a Nico Gonzalez: la lista degli infortunati e quando tornano

I più allarmisti corrono già da una parte all’altra, agitando le braccia al vento. Occorre fermarsi, però, e guardare all’infermeria della Juventus con equilibrio. Troppo presto per parlare di emergenza, per rivangare tempi durante i quali si faceva fatica a immaginare una lista dei convocati per le partite. Certo, qualche intoppo c’è e c’è stato; certo, qualche grattacapo in più del previsto, Thiago Motta ce l’avrà.



La Juventus ha varcato i cancelli della Continassa questa mattina, dopo un weekend di riposo, per cominciare a preparare la trasferta di sabato sera a Empoli. È in questi giorni che Thiago Motta comincia a pensare a quella che sarà la formazione, con un occhio che va oltre e punta a martedì e al debutto in Champions League contro il Psv. E proprio riguardo al calendario che si infittisce, massima attenzione agli infortunati e ai loro percorsi di recupero.



Nella gallery tutti i casi dell’infermeria juventina.