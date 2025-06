Juventus, Danilo ai margini: la verità sul rinnovo automatico 'alla Alex Sandro'

L'esclusione di Danilo dalla formazione titolare della Juventus, dopo quattro giornate di campionato, è ormai assodata, così come il passaggio della fascia da capitano, ormai stabilmente al braccio di Federico Gatti. Qualcosa si era già intuito dalla prima conferenza stampa stagionale di Thiago Motta, il 18 luglio, quando, rispondendo a una domanda sulla figura del capitano ("Nel suo Bologna la fascia da capitano l'hanno avuta in otto giocatori diversi, qui ci saranno cambi?"), l'allenatore italo-brasiliano rispose: "Abbiamo un grande capitano che è Danilo, purtroppo non è ancora qui perché deve ancora riposare, ma è giusto così. Quando saremo tutti qui ne parleremo insieme". Quel "ne parleremo insieme" lasciava già intuire che qualcosa sarebbe potuto cambiare rispetto alle stagioni precedenti.