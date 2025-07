Juventus, David non basta per risolvere l'enorme problema dell'attacco: i numeri impietosi e le mosse di Comolli

La Juventus ha un enorme problema da cinque anni: un attacco che non segna. Analizziamo i numeri, che David da solo non può risollevare. Serve altro

L'attacco è stato il peggior reparto della Juventus negli ultimi cinque anni, quelli nei quali i bianconeri non sono più riusciti a vincere lo Scudetto, dopo l'epopea dei nove tricolori consecutivi. Il discorso chiaramente si può allargare al gioco d'attacco che la Juventus ha proposto in questi cinque anni, e quindi considerare l'apporto in zona goal anche da parte di centrocampisti e difensori. Oltre che, naturalmente, prendere in considerazione la mentalità più o meno offensiva degli allenatori che in questa fase storica hanno guidato la Vecchia Signora. Ma alla fine, al netto del ruolo avuto da allenatori, centrocampisti e difensori, sul banco degli imputati, se si segna così poco, finisco soprattutto gli attaccanti.