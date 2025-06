Juventus, inizia il ritiro in Germania: da Chiesa a Szczesny, ecco chi resta fuori

La Juventus parte sabato per il ritiro di una settimana a Herzogenaurach, in Germania, dove ha sede il quartier generale dello sponsor tecnico della società, l'Adidas. "World of Sports", così si chiama il complesso che ha ospitato anche la nazionale della Germania durante Euro 2024, sarà la casa dei bianconeri per i prossimi sette giorni. Thiago Motta ha sciolto gli ultimi dubbi, e tra i giocatori che godono ancora di vacanze e quelli che non sono al meglio della condizione ci sono diversi elementi che non si aggregano al gruppo che arriverà in terra tedesca.