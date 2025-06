Juventus: Douglas Luiz non c'è ancora, meglio Koopmeiners. E Gatti urla a entrambi per i calci d'angolo...

Douglas Luiz e Teun Koopmeiners erano i due giocatori più attesi nella trasferta della Juventus a Empoli, terminata con uno scialbo 0-0. I due acquisti più costosi del ricco mercato bianconero erano infatti entrambi alla 'prima' da titolari. In precedenza, il brasiliano (acquistato dall'Aston Villa per 51,5 milioni) aveva disputato 11 minuti con il Como, 21 con il Verona e 23 con la Roma, mentre l'olandese (arrivato dall'Atalanta per 60 milioni) era stato in campo per 45' contro la Roma; per tutti e due, i minutaggi erano stati raccolti sempre da subentranti. Oggi, al Castellani, Douglas Luiz ha giocato per 67 minuti, per poi essere sostituito da Fagioli, mentre Koopmeiners ha disputato tutti i 95 minuti del match.