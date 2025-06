Juventus, Douglas Luiz riserva di McKennie è clamoroso. Sul brasiliano i fantasmi di Diego, Felipe Melo e Arthur

Al di là della scelta dimostratasi vincente nello specifico da parte di Thiago Motta, come abbiamo evidenziato nello Juvemania di oggi, non c'è dubbio che, allargando lo sguardo e ampliando la lente di osservazione, la presenza in campo da titolare da parte di Weston McKennie al posto di Douglas Luiz, nel match d'esordio della Juventus in Champions League contro il PSV Eindhoven, rappresenti un caso clamoroso.

IL GRAN RIFIUTO

Facciamo un passo indietro e ripartiamo dall'estate, e precisamente dal momento nel quale la Juventus, impegnata nella trattativa per l'acquisto di Douglas Luiz, pensa di inserire nella trattativa, oltre a un conguaglio economico, anche i cartellini di alcuni giocatori. Tra questi c'è anche Weston McKennie, che sia il ds Cristiano Giuntoli che il nuovo allenatore, Thiago Motta, considerano fuori dal progetto tecnico della nuova Juventus e per il quale la dirigenza bianconera trova in effetti un accordo con i Villans. Quella che non arriva invece è l'intesa fra il giocatore e il club inglese per il contratto, con tanta rabbia da parte della Juventus, 'costretta' a ripiegare sulle cessioni di Samuel Iling JR ed Enzo Barrenechea nell'operazione che porta comunque Douglas Luiz a Torino.