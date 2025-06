Juventus, Douglas Luiz via a gennaio? Le tre motivazioni per la scelta del club

Giunti alla terza sosta per le nazionali, e facendo un primissimo bilancio del rendimento sul campo rispetto alle aspettative in sede di mercato, non c'è dubbio che, in casa Juventus, Douglas Luiz rappresenti finora la delusione maggiore. Il centrocampista brasiliano, impiegato da Thiago Motta in 9 partite, per un totale di 312 minuti in campo (media di 34 minuti a partita), finora non ha realizzato né goal né assist. Soprattutto però l'ex Aston Villa è mancato in termini di personalità e di organizzazione del gioco, le caratteristiche che lo avevano contraddistinto in Premier League.