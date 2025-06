Juventus, e dopo Douglas Luiz? Motta aspetta Khéphren Thuram ma anche Koopmeiners: le ultime

Un po' più tornanti del previsto, ma la macchina Juventus guidata da Cristiano Giuntoli è arrivata al traguardo della prima tappa sul mercato dei centrocampisti: Douglas Luiz è bianconero, in cambio di un conguaglio economico e dei cartellini di Iling Junior e Barrenechea. I dettagli dell'operazione li abbiamo raccolti e inseriti nella notizia che potete consultare QUI.

Tuttavia, per quanto quello del brasiliano sia un acquisto di assoluto rilievo, il nuovo tecnico bianconero Thiago Motta ha bisogno di almeno un altro paio di innesti in mediana, prima di tutto perché Adrien Rabiot se ne va a parametro zero, e in secondo luogo perché servirà un trequartista, uno che potrà fare quello che faceva Ferguson a Bologna, tra il sottopunta e la mezzala. Gli impegni si moltiplicano, con la Champions League riconquistata e il Mondiale per Club tanto criticato al quale partecipare assieme all'Inter.