Juventus, è rivoluzione: 8 sono già partiti e altri 11 sono in uscita, tutti i nomi

Alla Continassa campeggia il cartello vendesi. Thiago Motta e Cristiano Giuntoli sono stati chiari: chi è nel progetto Juve resta, chi ne è fuori, meglio si trovi una destinazione. Seguendo questa inclinazione, è già partita una grossa epurazione della rosa bianconera: un taglia e cuci che ha portato ben 8 giocatori a salutare ma che, a meno di un mese dalla fine del mercato, promette di non essere finito.

CHI VA - C'è una squadra in esubero e delle casse da rimpinguare. Nelle prime fasi di mercato ad essere sacrificati sono stati i giovani, prodotti della Juve Next Gen: da Soulé a Huijsen, venduti a peso d'oro, a Barrenechea e Iling-Junior, inseriti nella maxi trattativa con l'Aston Villa per Douglas Luiz. Le cessioni però hanno riguardato anche gli attaccanti Kean e Kaio Jorge e riguarderanno anche altri elementi, anche tra quelli più esperti: vediamo chi è partito e chi potrebbe farlo a breve, caso per caso.