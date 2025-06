Juventus e Roma: Chiesa, Abraham e gli altri protagonisti della maxi operazione. Cosa c'è di vero

La Juventus ha deciso di fare a meno di Federico Chiesa, giunto a un anno dalla scadenza del contratto con i bianconeri. Come vi abbiamo raccontato, l'idea di Cristiano Giuntoli sarebbe quella di sostituire il classe 1997 ex Fiorentina con l'inglese classe 2000 Jadon Sancho, di proprietà del Manchester United e nell'ultima stagione in prestito al Borussia Dortmund. Operazione non facile, e costosa, ma non impossibile. E Chiesa? Detto che una delle ipotesi potrebbe essere proprio quella di un affare con il Manchester United che preveda l'arrivo di Sancho alla corte di Thiago Motta e quello del nazionale italiano a Old Trafford, per l'attuale numero 7 della Juventus restano in piedi altre piste, anche italiane. Fra queste, oltre al Napoli di Antonio Conte, quella più concreta porta alla Roma di Daniele De Rossi, profondo estimatore di Chiesa. I rumors di mercato di queste ore si allargano e, partendo dal Chiesa, prospettano addirittura una maxi operazione di mercato fra la Juventus e la Roma, uno scambio che vedrebbe coinvolti quattro giocatori, due quali percorrerebbero il percorso fra Torino e Roma, e altri che farebbero il tragitto inverso.

SCORRI PER VEDERE: MAXI SCAMBIO JUVE-ROMA? TUTTI I PROTAGONISTI