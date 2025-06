Juventus, ecco anche la terza maglia: sarà blu e con la zebra nel logo FOTO

Oltre alla prima maglia, l'home kit per la prossima stagione (LEGGI QUI) arrivano per la Juventus dal canale youtube Football Shirts - Vietnam Zone le prime immagini ufficiali della maglia "replica" (quindi non quella che useranno i calciatori, ma quella che sarà in vendita per i tifosi negli store ufficiali) della terza maglia che la società bianconera indosserà come third kit per la stagione 2024/25. E sono tante le sorprese organizzate con Adidas.

BLU E ZEBRA - Il brand tedesco insieme alla società bianconera ha deciso di stupire e, sebbene la maglia sia ancora senza sponsor che dovrà ancora essere trovato dalla società, la terza divisa è destinta a.... dividere il popolo bianconero. Sarà infatti di colore blu e al suo interno ci sarà una fitta trama composta da una sorta di doppia parentesi aperta e chiusa alternata a mo di doppia elica. Il logo di Adidas non sarà il classico a tre strisce, ma sarà quello del brand Originals e sarà di colore ocra/giallo, mentre al posto del logo della Juventus sarà presente l'iconica Zebra vibrante anch'essa ocra-gialla.

ECCO LE IMMAGINI DELLA TERZA DIVISA, COSA NE PENSATE?