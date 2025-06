Juventus, Fagioli e Locatelli come in Nazionale: c'è spazio per uno. L'idea di Motta e chi può diventare inamovibile

Ne rimarrà solo uno. Sembra questo il destino parallelo di Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli, sia con la maglia della Juventus che con quella della Nazionale. Le caratteristiche sono diverse, l'età anche (ma non troppo: Locatelli classe 1998, Fagioli 2001), ma il ruolo è lo stesso e pure la scadenza dei rispettivi contratti con la Juventus. E di conseguenza, anche se è capitato, è difficile vederli in campo contemporaneamente, sia in bianconero che in Azzurro.

Locatelli e Fagioli rappresentano due interpretazioni diverse del ruolo di centrocampista centrale, due tipologie di gioco che gli allenatori, e parliamo di Thiago Motta e Luciano Spalletti, vedono più come alternative che come complementari. E quindi, nella Juventus, a Lipsia gioca titolare Fagioli con McKennie, e con il Cagliari gioca titolare Locatelli con Thuram. Finora, sulle nove partite ufficiali della stagione (7 in campionato e 2 in Champions League), Locatelli e Fagioli sono stati entrambi titolari in sole due occasioni, le partite con Verona e Roma.