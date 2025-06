Juventus, è fatta per Cabal: battuta l'Inter, cifre e dettagli dell'affare

E' sempre derby d'Italia, è sempre Juventus-Inter, non solo in campo ma anche sul mercato. L'ultima sfida riguarda proprio un obiettivo nerazzurro per il quale ora i bianconeri hanno completato lo sgambetto: Juan Cabalsarà un nuovo giocatore della Vecchia Signora, l'accordo totale è stato raggiunto.

DA LUKAKU E BREMER A CABAL: JUVENTUS-INTER, I DUELLI DI MERCATO

Sfumato Riccardo Calafiori, la Juve si è tuffata alla ricerca di un nuovo centrale e nelle ultime settimane il nome caldo è stato quello di Jean-Clair Todibo del Nizza, per il quale proseguono i dialoghi.

Lo stesso ha fatto l'Inter, che con l'infortunio di Tajon Buchanan vuole incorporare un difensore mancino come vice di Alessandro Bastoni per poter alzare nuovamente Carlos Augusto sulla corsia esterna in alternativa a Federico Dimarco. Cabal il nome prescelto, ma Ausilio e Marotta non avevano fatto i conti con l'inserimento bianconero.