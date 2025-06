Juventus, Giuntoli deve vendere prima di comprare: 35 giocatori, 10 partono, ecco tutte le situazioni caso per caso

In casa Juventus, in attesa di ufficializzare l'ingaggio di Thiago Motta come nuovo allenatore (la firma dovrebbe arrivare entro la metà di questa settimana), Cristiano Giuntoli completa l'organico del suo staff di collaboratori, con l'arrivo di Pompilio e i prossimi ingressi di Stefanelli e Sbravati, e soprattutto guarda all'enorme parco giocatori che orbita intorno al club.

35 GIOCATORI, SERVE VENDERE - Fra i giocatori attualmente in rosa, i giocatori che rientrano dai prestiti secchi e quelli che hanno situazioni di prestito con riscatto, sono ben 35 gli elementi sui quali il direttore sportivo della Juventus deve ragionare, con un parola d'ordine alla base di ogni strategia: vendere prima di comprare, per arrivare a un numero di 25 giocatori da mettere effettivamente a disposizione del nuovo allenatore. Per fare un esempio di cui abbiamo anche trattato in questi giorni, l'arrivo di Michele Di Gregorio dal Monza sarà subordinato alla partenza di uno fra Wojciech SzczÄ™sny e Mattia Perin. E così via per tutte le altre eventuali operazioni di mercato, in ogni reparto.

Ma andiamo a vedere, caso per caso, secondo i dati riportati da Tuttosport, la situazione contrattuale di tutti i 35 giocatori che fanno parte della galassia Juventus.