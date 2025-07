Federico Targetti 03 lug 2025 , 11:51 Ultimi aggiornamenti: 03 lug 2025, 12:09

Juventus, Hjulmand è l'ultima idea per il centrocampo: la richiesta può essere soddisfatta solo se parte Douglas Luiz

I bianconeri sono in cerca di rinforzi in mediana: McKennie, Locatelli e Thuram in cerca di una mano nel mezzo, Comolli punta una vecchia conoscenza del nostro campionato

Pubblicità

Pubblicità

Grandi manovre di mercato in casa Juventus, e non solo nel reparto offensivo con David ormai in arrivo e Sancho che si avvicina. I bianconeri del dg Damien Comolli stanno lavorando anche sulla zona centrale del campo, nella quale Douglas Luiz non si è mai ambientato. L'ultima idea, riportata da Tuttosport, porta a una vecchia conoscenza del calcio italiano: Morten Hjulmand, perno dello Sporting Club di Lisbona e un passato nel Lecce.